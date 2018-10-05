KTAMS tam gün grev kararı aldı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) örgütlü olduğu tüm iş yerlerinde 9 Ekim 2018 Salı günü tam gün grev yapma kararı aldı. Grev kararı KTAMS’ın resmi Facebook sayfası üzerinden duyuruldu. KTAMS’tan yapılan açıklama şöyle: Asgari ücretli çalışanların zamlar karşısında alım gücünü korumak adına gerek 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası gerekse Sosyal Yardım, Engelli Maaşı alanlar ile Kamu Çalışanlarını ilgilendiren yasalarda Hayat Pahalılığı oranının kriz süresince her ay sonu maaşlara yansıtılmasını öngören yasa önerilerini Meclise sunmak adına, örgütlü olduğu tüm iş yerlerinde 9 Ekim 2018 Salı günü tam gün grev yapma kararı almıştır.

Grevimiz doğrultusunda tüm üyelerimiz saat 09:00’da Sendikamız KTAMS Lokalinde toplanacak, saat 10:00’da Meclise yürüyüşe geçecek ve Mecliste Basın Açıklaması okunarak hazırladığımız yasa önerileri Hükümet ve Ana Muhalefet temsilcilerine verilecektir.

Tüm Kamu Emekçilerini ve Halkımızı yapacağımız grev ve yürüyüşe davet ederiz.