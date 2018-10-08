KTAMS tam gün grev yapıyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), hayat pahalılığı oranının kriz süresince her ay sonu maaşlara yansıtılması talebiyle, yarın tam gün grev yapacak.

KTAMS’ın grev ve eylem kararına göre, yarın saat 09.00’da tüm üyeler KTAMS Lokalinde toplanacak ve saat 10.00’da Meclise yürüyüşe geçecek. Meclis önünde basın açıklaması okunarak KTAMS’ın taleplerini içeren yasa önerisi, hükümet ve ana muhalefet temsilcilerine verilecek.

KTAMS’tan yapılan açıklamada, halk da eyleme katılmaya çağrıldı.