KTAMS, Tüp Gaza Yapılan Zammin Derhal Geri Alinmasını İstedi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), tüp gaza yapılan zammın insafsızlık olduğunu belirterek zammın derhal geri alınmasını istedi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, “Halkın ekonomik olarak çok zor durumda olduğu, binlerce insanın işsiz kaldığı bu günlerde tüp gaza zam yapılması en basit anlatımla insafsızlıktır” görüşünü belirtti.

Hayatı ucuzlatacağı vaadiyle hükümete gelenlerin ucuzlatmak bir yana sürekli zamlarla çalışanlara, emeklilere, dar ve sabit gelirlilere hayatı zindan ettiğini öne süren Bengihan, “TL’nin büyük oranda değer kaybetmesiyle halkın alım gücü sürekli erirken, hayat pahalılığı ödeneğinin dört ay süreyle dondurulması, üstüne bir de temel tüketim maddelerine sürekli zam yapılmasının sosyal devlet anlayışı ile bağdaşmayan, halk düşmanı bir anlayışın ürünü olduğunu” savundu.

Bengihan, hükümeti uyararak halkın tahammül sınırını zorlamaktan vazgeçmeye ve tüp gaz zammını derhal geri almaya çağırdı.

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27/05/2021 16:44