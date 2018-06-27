KTAMS uyarı grevi yaptı

KTAMS, Çalışma Dairesi’ndeki personel eksikliğinin giderilmemesi ve Çalışma Dairesi Teşkilat Yasası’nın güncellenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın herhangi bir adım atmaması nedeniyle, Çalışma Dairesi Müdürlüğü ve Lefkoşa Bölge Amirliği’nde uyarı grevi yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de greve destek belirtti.

2 saatlik uyarı grevi sırasında önce KTAMS, ardından da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler açıklama yaptı.

Çalışma Dairesi Müdürlüğü önünde açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Çalışma Dairesi’nin çalışma hayatını düzenleyen ve denetleyen bir daire olarak çok önemli bir pozisyonda bulunduğunu ifade ederek, ancak Çalışma Dairesi’ne kendilerinin verdiği önemi ne yazık ki Çalışma Bakanı’nın göstermediğini söyledi.

“MUHALEFETTEYKEN SÖYLEDİKLERİYLE BAKAN OLDUKTAN SONRA YAPTIKLARI ÖRTÜŞMÜYOR”

Bakan Çeler’in muhalefet milletvekiliyken eski Çalışma Bakanı’nın icraatlarını, bürokratlarını ve uygulamalarını sürekli eleştirerek önerilerde bulunduğunu hatırlatan Bengihan, “ancak muhalefetteyken söyledikleriyle bakan olduktan sonra yaptıkları örtüşmüyor” dedi.

Bengihan, “muhalefetteyken bu bakanlıktaki müdür ve müsteşarların icraatlarını beğenmeyen Çeler, şimdi kendisi aynı şekilde çalışıyor” dedi.

Bakan olmasının ardından KTAMS olarak kendilerinin Çeler’e, özel sektördeki koşulların iyileştirilmesi, Asgari ücret komisyonunda temsil edilmeleri, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli denetimlerin yapılması, engelli maaşlarını denetleyen müfettiş kadrosunun eksiklikleriyle ilgili gerekli bilgileri aktardıklarını dile getiren Bengihan, bunların yanında dairenin teşkilat yasasının güncellenmesi gerektiğiyle ilgili de görüşlerini ilettiklerini söyledi.

Bengihan kadro sayısındaki eksikliklerle ilgili de bilgi ve örnekler vererek, tüm bunları bakana da aktardıklarını, gerekirse bir tarih belirlenerek teknik çalışmaların başlatılmasını, “bu sıkışıklığın bir gün biteceğini bilmenin çalışanlara iyi geleceğini” söylediklerini ancak bu konuda hiçbir adım atılmadığını kaydetti.

Bengihan, geçen hafta Bakanla yeniden görüşerek, Bakanı “ziyaretlerinde çalışanları küçük düşürücü ifadeler kullandığı ve sıkıntılara sebep olduğu” konusunda uyardıklarını ve “bu konuda gerekli adımları atmaz ve teknik komitelerle ilgili yazıyı vermezseniz gerekli grevleri yapacağımızı ilettik” dedi.

“EYLEM YERİNE GELEREK GÜNAH ÇIKARIR GİBİ KONUŞMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ VE SAMİMİYETTEN UZAK”

Bengihan, bugün itibariyle ne teknik kurullarla ilgili yazının ne de istihdamla ilgili adımın atıldığını dile getirerek, ”bakanın az önce eylem yerine gelerek günah çıkarır gibi konuşması çok da düşündürücü ve samimiyetten uzaktır” dedi.

Bengihan, Bakan Çeler’i bugünkü 2 saatlik uyarı grevinin ardından daha sağlıklı düşünmeye ve söylemler değil icraatlar ortaya koymaya davet etti.

“HÜKÜMETİN ÇALIŞMA DAİRESİ’NE DUYARSIZLIĞI DEVAM EDİYOR”

KTAMS Örgütlenme Sekreteri Serman Yiğit’in okuduğu KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan imzalı bildiri ise şöyle;

“Çalışma hayatının denetim ve düzenlenmesinde Çalışma Dairesi’nin önemli bir yeri olduğunu düşünmekteyiz. Gerek ülkemizdeki kaçak işçi çalıştıran işverenler ile mücadelede gerekse, iş sağlığı ve iş güvenliği noktasındaki denetimlerde nitelikli işlevsellik açısından Daire, son derece önem arz etmektedir.

Ancak şunu belirtmeliyiz ki Çalışma Dairesi gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin duyarsızlığı nedeniyle işlevselliğini yitirme noktasına gelmiştir. Daire kadrolarında çalışan birçok personel emekliye ayrılmış ve tüm uyarılarımıza rağmen Çalışma Dairesi’ne 2005 yılından beridir asıl ve sürekli personel istihdamı yapılmamıştır. Bu konuda Çalışma Dairesi’ne çalışma memuru, çalışma müfettişi ve teknik müfetti ilk atanma kadroları münhallerinin ivedi olarak açılmasını talep etmekteyiz. Ayrıca yıllardan beridir dairenin yasası bütünlüklü olarak değiştirilmediğinden hizmetlerin yürütülmesi anlamında aksaklıklar oluştuğunu gözlemlemekteyiz. Bu bağlamda Çalışma Dairesi Yasası değişikliği için Çalışma Bakanlığı’nda yetkili olan sendikamız KTAMS ivedi olarak teknik kurulun toplanmasını talep etmektedir.

Bu belirtilenler ışığında Çalışma Dairesi’nin tüm bölge ve şubelerinde yetersizlikler yaşandığını vurgular bugün sadece Lefkoşa bölgesinde gerçekleştirdiğimiz uyarı grevi ile hükümet tarafından atılacak adımı bekleyeceğimizi belirtiriz. Bundan sonraki eylem planımızı üyelerimizle istişare ederek kamuoyuna duyuracağız.”

ÇELER: “HAKLI SEBEPLERİ VAR, PERSONEL EKSİK, BU EYLEMİ BEN DE DESTEKLİYORUM”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ise KTAMS’ın açıklamalarının ardından yaptığı açıklamada, bugün gerçekleştirilen eyleme katılanların yanında olduğunu belirterek, “Haklı sebepleri var ekip arkadaşlarının yetersiz sayısı, değişmeyen teşkilat şeması, artan vakalar bu arkadaşların gerekli hizmeti vermesini zorluyor” dedi.

Bu bakanlığa yıllardır gereken önemin verilmediğine işaret eden Çeler, hükümet kurulacağı zaman “Bu bakanlığın teşkilat şemasının değiştirilmesi ve çalışan sayısının arttırılması konusunda ciddi görüş alışverişi yaparak bu bakanlığı kabul ettik” dedi.

Çeler, “haklı bulduğu bu eylemde eylemcilerin yanında olduğunu, hatta eyleme katılmayanlara da katılmaları için kendisinin ricada bulunduğunu” anlatarak, “sendikanın yaptığı açıklama üzücüydü çünkü hedef belli ki yeni eleman alınması değil bakanlığın kurumsal hafızaya verdiği öneme karşı verilen mücadele hissettim ben” dedi.

“SIRF BİR BAKAN BÜROKRATLARINI DEĞİŞMİYOR DİYE EYLEM YAPILIYORSA ÜZÜNTÜ DUYARIM”

“Sırf bir bakan bürokratlarını değişmiyor diye eylem yapılıyorsa ben bundan üzüntü duyarım” diyen Çeler, “samimiyetinin sorgulandığını, bu sorguyu ekip arkadaşlarına ve vatandaşlara bıraktığını” ifade etti.

Çeler, seçim yasaklarının 48 saat önce bittiği bir günde eylem yapılmasının sendikanın kararı olduğunu, ‘ancak tek amacın bürokratlar olduğunu görmekten üzüntü duyduğunu’ söyleyerek, çalışma hayatını daha iyi bir yere getirmek adına, geçmişte yaptığı açıklamaların arkasında olduğunu ve bunun gereklerini yerine getirmek için çalıştığını vurguladı.

Şu anda yeni iş yasasının son aşamasında geldiklerini, belli zamanlarda yasaları geçirmek adına meclisi olağanüstü toplayacaklarını dile getiren Çeler, özel sektörde sendikalaşmayla ilgi düzenlemelerin yapıldığını belirtti.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Çeler, “çünkü bakanlığın unutulmuş ismini yeniden yasaların gücünü vatandaş ve işverenler üzerinde hissettirdiler” dedi.

Ülkede 5 bin inşaat, 25 denetçi olduğunu dile getiren Çeler, eksik yanları olsa da bu konuda ciddi önlemler alınmasını sağladıklarını kaydetti.

Çeler, “İş barışını önce kendi içimizde yaşayacağız ki vatandaşa daha doğru kaliteli hizmet verebilelim. O yüzden ben bugünkü eyleme herkesin destek vermesini istedim, ben de destek belirtiyorum sadece sendikanın maalesef bize söylediğiyle, yaptığı açıklamanın birbirini tutmadığını söylemek zorunayım” dedi.

Çeler, seçim yasakları nedeniyle fazla aktif görünemediklerini ancak sonrasında çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti.