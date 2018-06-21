KTAMS ve KİÜ Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Anlaşma; sendika üyelerine ve çocuklarına % 50 burs olanağı öngörüyor.

KİU’da gerçekleşen imza töreninde, KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve KİU Rektörü Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel, KİÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Selman Arslanbaş hazır bulundu.

KİU’dan yapılan açıklamada, “Uzaktan eğitim işletme tezsiz yüksek lisans programı hariç, tüm lisans ve yüksek lisans programlarında KTAMS çalışanlarına, eş ve çocuklarına ilgili yılda, Kıbrıs İlim Üniversitesi tarafından ilan edilen ve uygulanan eğitim bedelleri üzerinden % 50 indirim uygulanmak üzere işbirliği yapılmıştır” denildi.

KİÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Selman Arslanbaş, imza töreninde yaptığı konuşmada, KTAMS ile böyle bir anlaşma yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Arslanbaş, KTÖMS çalışanları ve çocuklarına yaş sınırı olmadan Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin kapılarının her zaman açık olduğunu kaydetti.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel de konuşmasında, KTAMS ile işbirliğinde bulunmalarından dolayı memnun olduklarını belirterek, üniversite olarak kaliteli eğitime önem verdiklerini, bundan tüm kurumların yararlanması arzusunda olduklarını belirtti. Göksel, “Sendika çalışanlarının, eş ve çocuklarının eğitimimizden faydalanmasını amaçlayan protokolü imzalamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da anlaşmayı imzalarken yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlikten güç doğacağına inandıklarını kaydederek, sendika üyelerinin KİU’dan hizmet alacak olmalarının önemine işaret etti.