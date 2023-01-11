KTAMS, yarın Başbakanlık önünde açıklama yapacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), kitabet kadrosu münhal sayısının artırılması talebini yinelemek ve hükümeti protesto etmek için yarın basın açıklaması yapacak.

Açıklama saat 10.00’da Başbakanlık önünde olacak.

KTAMS’tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, IV. Derece Katip Yardımcısı kadrosu için açılan üç kişilik münhalle ilgili yapılan sınavda yüzlerce kişinin başarılı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, birçok bakanlık ve dairede kitabet memuruna ihtiyaç olduğu ve yüz kişilik kitabet kadrosunun boş olduğu, buna rağmen hükümetin münhal sayısının artırarak liyakata dayalı adil istihdam yapılması yönünde olumlu adım atmadığı savunuldu.

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11/01/2023 14:20