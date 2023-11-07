KTAMS yarın Kalkınma Bankası önünde basın açıklaması yapacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), “sınav tüzüğünü değiştirmeden terfi sınavlarını yapmakta ısrar eden Kalkınma Bankası yönetimini” protesto etmek için yarın saat 10.00’da banka önünde basın açıklaması yapacak.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, “Kalkınma Bankası’nda mevcut sınav tüzüğü ile yapılacak olan terfi sınavlarının, adil ve objektif kriterlere dayalı olmayacağı” savunularak, sınav tüzüğünün değiştirilmesi gerektiğinin, Banka Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirildiği ve önerilerde bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, sendikanın talebini dikkate almayarak, sınav tüzüğünü değiştirmeden terfi sınavlarını yapmakta ısrar eden banka yönetimini protesto etmek amacıyla yarın saat 10.00’da Kalkınma Bankası önünde basın açıklaması yapılacağı bildirildi.