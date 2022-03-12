KTAMS zam ateşini yaktı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) zamları ve hükümeti protesto etmek adına sendika önünde " zam ateşini" yaktı.

Sendika, alım gücünün büyük oranda gerilediği bir dönemde, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin elektriğe, akaryakıta ve diğer temel tüketim maddelerinin fiyatlarına uyguladığı zamları "insafsız, vicdansız ve sorumsuz bir zihniyet" olarak niteliyor.

Eyleme KAMU-İŞ, KAMUSEN, DEV-İŞ ve siyasi isimler de destek veriyor.

Basına açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihn, zamların insafsız olduğuna dikkat çekerek, yakılan ateşin, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek eylemlerin habercisi olduğunu vurguladı.

BENGİHAN: ZAMLARIN SORUMLUSU SORUMSUZ HÜKÜMET

Zamların sorumlusunun "sorumsuz hükümet" olduğunu ifade eden Bengihan, asgari ücretlinin eskiden karın tokluguna çalıştığını, artık elektrik faturasını ödemek ve akaryakıt ödemek için çalışacağını söyledi.

Yüzde 300 oranında zamlar yapıldığını yineleyen Bengihan, Başbakan Sucuoğlu'nun, bakanlıklardaki koltukların kime dağıtılacağı noktasındaki talimatları dinlemek dışında hiçbir adım atmadığını savundu.

“AÇLIK ARTIYOR, EFENDİLER ANTALYA’DA GEZMEDE”

"Açlık artıyor, efendiler Antalya'da gezmede" olduğunu belirten Bengihan, sivil toplumun önümüzdeki günlerde daha güçlü bir tepki koyabilmek için bir araya geleceğini ifade etti.

"Bugün bu ateşle birlikte, halkın yüreğindeki ateşi de yaktık" diyen Bengihan, ilerleyen günlerde mücadelenin artarak devam edeceğini vurguladı.

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12/03/2022 18:00