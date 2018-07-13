KTAMS zamları protesto etti

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası yönetim kurulu, elektrik ve akaryakıta yapılan zamları protesto etmek amacıyla Başbakanlığa siyah çelenk bıraktı.

Eyleme Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Gümrük Çalışanları Sendikası da destek verdi.

Eylem başladığı sıralarda Başbakanlığa giden Başbakan Tufan Erhürman ise eylemcilerin yanına gitti, bir süre sohbet etti…

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hükümetin yapmış olduğu zamlardan dolayı halkın hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

Bengihan, hükümetten Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesine yönelik tedbir beklerken zam yapılmasını eleştirdi…

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir şekilde beslenebilmesi için ihtiyaç olan miktarın 2 bin 205 TL olmasına rağmen asgari ücretlinin 2 bin 57 TL aldığını kaydeden Bengihan, zaten zor durumda olan asgari ücretlinin yapılan zamlarla daha da zor duruma düştüğüne değindi…

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın geçmişte yapılan elektrik zammının ardından “faturaları ödemeyen” çağrısı yaptığını kaydeden Bengihan, Özersay’ı da bu zamlar karşısında sessiz kalmakla suçladı…

Bengihan, yapılan son zamlar ve icraatlarla ilgili bazı sendikaların bugün saat 16.00’da KTAMS’ta bir değerlendirme toplantısı yapacağını belirterek, hükümetin yapılan zamları geri almaması halinde ilerleyen günlerde daha büyük eylemler yapılacağını söyledi…