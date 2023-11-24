KTAMS:Caydırıcı cezalar elzem

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bürosu, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için caydırıcı ceza yasalarının uygulanmasının elzem olduğuna dikkat çekti; kadına yönelik şiddetin sadece caydırıcı cezalarla ve yasalarla önlenemeyeceğinin de farkına varılması gerektiğin vurguladı.

KTAMS Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bürosu, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” nedeniyle mesaj yayımladı.

Kadına yönelik şiddetin, sadece bireysel bir sorun değil, insan hakları ihlali ve toplumsal bir sorun olduğu kaydedilen mesajda, kadınların güvenli bir yaşam sürme hakkını savunmak, onların özgürlüklerini korumak ve eşitlik ilkesini güçlendirmenin devletin sorumluluğu olduğu vurgulandı.

Güvenli bir sosyal yaşamın oluşturulması için siyasal ve toplumsal dönüşüm gerektiği ifade edilen mesajda, bunun için KKTC’de kadına yönelik şiddetin var olduğunu ve şiddete uğrayan kadınlar için güvenli bir alan sağlanmasının elzem olduğunu anlamak ve anlatmanın önemli olduğunun altı çizildi.

KKTC’de kadına yönelik fiziksel, psikolojik, cinsel, sosyal ve ekonomik şiddetin artarak devam ettiği belirtilen mesajda, şiddete uğrayan kadınların güvenliğinin sağlanması için şu talepler sıralandı:

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi işlevselliğinin hayata geçmesi ve kadınların hayatını kolaylaştıracak, toplumsal yaşama eşitlik anlamında büyük katkı sağlayacak mekanizmaların kurulması; Polis Şiddete Müdahale Birimi tüm ilçelerde kurulması ve etkin bir biçimde yapılandırılması; tüm ilçelerde sığınma evlerinin hayata geçirilmesi; ülkede göçmen, mülteci ve sığınmacı olarak bulunan, ya da çalışmak üzere ülkeye gelen kadınların emeğinin sömürülmesinin ve ayrımcılığa ve şiddete uğramasının engellenmesi ile ilgili kontrolün devlet tarafından sağlanması; Sosyal Hizmetler Dairesi’nin kadın ve çocuk biriminin geliştirilmesi ve kapasitesinin arttırılması; “ALO 183” ihbar hattının etkin biçimde çalışmasının sağlanması”.

Kadına yönelik şiddetin sadece caydırıcı cezalarla ve yasalarla önlenemeyeceğinin farkına varılması gerektiği ifade edilen mesajda, “Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, öncelikle kadının insan haklarının ve konumunun toplumun her alanında güçlendirilmesi ve eşitliğe dair toplumsal bilinç oluşturulmasıyla mümkündür. Bunun için, karar mekanizmalarında, yargıda, eğitimde, sağlıkta, iş yaşamında ve ev içinde toplumsal cinsiyet eşitliği düzeyinin artırılması için çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda devlet, öncelikle eğitim politikalarını gözden geçirerek, eşitlik, özgürlük ve insan hakları gibi değerlerin öğretildiği bir müfredat oluşturmalıdır” denildi.

Mesajda fiziksel, cinsel, ekonomik ve ev içi şiddete karşı; ALO 183, ALO 155 ihbar hatları ile LTB Kadın Sığınma Evi iletişim numaraları olan 0542 876 3030 ve 0533 855 303’ün aranabileceği de hatırlatıldı.