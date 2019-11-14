KTAMS’ın 63’üncü kuruluş yıldönümü kutlandı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS)’ın 63’ünci kuruluş yıldönümü dolayısıyla sendika lokalinde etkinlik düzenlendi.

Sendikanın açıklamasına göre, etkinliğe, ülkeden sendika temsilcileri, Güney’den PEO ve PASYDY temsilcileri ile sendika üyeleri katıldı.

Açılış konuşmalarını KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve Sendikal Platform adına Dev-İş Başkanı Hasan Felek’in yaptığı etkinlikte sinevizyon gösterisi de yapıldı.

Güven Bengihan, sendikanın kuruluşu, geçmişi ve elde edilen kazanımları anlattığı konuşmasında, kamu çalışanlarının hak ve menfaatleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ve temel ilkelerden ödün vermediklerini kaydetti.

Ardından sendikanın 63'üncü yıl pastası kesildi ve Grup Baria müzik dinletisi sundu.

14/11/2019 19:06