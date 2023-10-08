KTAMS'ın Gardiyanlar Günü mesajı

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, tüm gardiyanların daha mutlu ve huzurlu olacağı çalışma koşullarına kavuşması için çalışanlarla birlikte mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Bengihan, 8 Ekim Gardiyanlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Çok zor koşullarda büyük fedakarlık göstererek görevlerini layıkıyla yapan gardiyanlarımızın 8 Ekim Gardiyanlar Gününü kutluyoruz.

Ülkemizde kontrolsüz girişlere bağlı olarak sürekli artan nüfusla birlikte suç ve suçlu sayısı da artmaktadır. Artan suçlu sayısı nedeni ile çalışanların da iş yükü bir o kadar daha artmaktadır.

Tüm risklere ve zorluklara rağmen görevlerini hiç aksatmadan kesintisiz bir şekilde yerine getiren gardiyanlarımızın gösterdiği bu fedakarlık takdire şayandır.

Sendikamız KTAMS tüm gardiyanlarımızın daha mutlu ve huzurlu olacağı çalışma koşullarına kavuşması için çalışanlarla birlikte mücadeleye devam edeceğini vurgularız."