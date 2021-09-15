KTAMS’tan Asgari Ücret Protestosu

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), asgari ücretin belirlenmemesini Çalışma Bakanlığı’nın kapısına bıraktığı boş tencereyle protesto etti, asgari ücretle ilgili karar üretmesi için komisyona çağrı yaptı.

KTAMS, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere toplandığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde, toplantı öncesi, yönetim kurulu düzeyinde eylem yaptı.

Eylemde, “Ayşe Deyze ve Fatma Aba dedi ki bu asgari ücretle Ali Dayı bile geçinemez” pankartı açıldı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, her geçen günün asgari ücretlinin aleyhine olduğunu, özel sektör çalışanlarının döviz ve zamanlar karşısında sefalete sürüklendiğini söyledi.

“KARDEŞ ÖRGÜTLERLE EYLEM VE GREV YAPACAĞIZ”

Belirlenecek ücretin açlık sınırının altında kalmamasını talep eden Bengihan, bugün bu konuda karar çıkmaması, cuma güne kadar asgari ücretin belirlenmemesi halinde önümüzdeki hafta kardeş örgütlerle eylem ve grev yapacaklarını açıkladı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda işçileri temsil eden Hür-İş’e de seslenen Bengihan, “Elinizi masaya vurun, açlık sınırı altında kalacak rakamı kabul etmeyin. Hükümet reddederse gelin grevleri eylemleri birlikte başlatalım, birlikte mücadele edelim” dedi.

Açıklamasında hükümeti, Başbakanı ve Cumhurbaşkanı’nı da eleştiren KTAMS Başkanı Bengihan, şu ifadeleri de kullandı:

“Evlere şenlik bir başbakanla karşı karşıyayız. Sayın Cumhurbaşkanı da Evliya Çelebi olarak nam saldı, Türkiye’de şehir şehir dolaşıyor. Ülkedeki piyasa denetimini Ayşe deyze ve Fatma abla yapacaksa, hazineden ve ekonomiden sorumlu da Ali dayı olacaksa hükümete ne gerek var? Koltukları bırakın ve gidin. Bu ülkeyi hak ettiği şekilde yönetebilecek insanlar vardır. Halka da burada büyük görev düşüyor, tercihlerini yaparken 3 kez düşünsünler. Aynı tercihlerle farklı sonuçlar almak mümkün değil.”

Ülkede son asgari ücret, 4 bin 400 TL (brüt), 3.828 TL (net) olarak 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti.

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15/09/2021 12:39