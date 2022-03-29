KTAMS’tan Hükümete Anayasa Tepkisi…

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) UBP-DP-YDP hükümetinin kurulur kurulmaz gündeme getirdiği “Yerel Yönetim Reformu” ile ilgili yasama sürecini endişe ile izlediğini bildirdi.

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, halkın ekonomik olarak çok zor bir süreçten geçerken, alım gücünün korunması için yaptıkları önerilere kulağını tıkayan, bu konuda kılını kıpırdatmayan hükümetin Anayasayı çiğneme pahasına alel acele “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Yasa Tasarısını” Meclis gündemine getirdiğini ifade etti.

“KKTC’yi sonsuza kadar yaşatacağız”, “egemen devletiz” söylemlerini dilinden düşürmeyenlerin devletin omurgası olan Anayasa’yı hiç tereddüt etmeden çiğnediğini kaydeden Bengihan, “Hukukun üstünlüğü ilkesini ihlâl eden yönetenler, vatandaştan yasalara uymasını ne yüzle bekleyebilirler.” ifadelerini kullandı.

Bengihan, açıklamasında “UBP-DP-YDP hükümetinin parmak sayısı ile Anayasa’yı çiğneyecek kadar devlet yönetme ciddiyetinden uzak bu tutumunu şiddetle kınar, hukukun üstünlüğü ilkesine saygılı olmaya davet ederiz.” ifadelerine de yer verdi.

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29/03/2022 13:35