KTAMS’tan tüp gaz zammına tepki!

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20/09/2023

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KTAMS’tan tüp gaz zammına tepki!

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), tüp gaza 20 TL zam yapılmasını eleştirdi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, “22 Ağustos’ta tüp gaza 50 TL zam yapan hükümet daha bir ay dolmadan dün yine tüp gaza 20 TL zam yaptı. Birçok aile temel gıda maddelerini almakta zorlanırken, evlerde tencere kaynatmak günden güne imkansız hale gelmiştir” dedi.

Pek çok ailenin geçim sıkıntısı çekerken müdür ve müsteşar atamalarına müsaade edilmesini eleştiren Bengihan, “Halkımızın bu durumda  iken;  her bakan değişikliğinde aynı partiden müdür müsteşarları görevden alarak atanan yeni müsteşar ve müdürlere üç katı ikramiye ve maaş kıyağı sağlanmaktadır. Kısacası  devletin kaynakları  halkın refahı  için değil,  yandaşları ihya etmek  için pervasızca kullanılmaktadır” dedi.

20/09/2023 13:07
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TAGS: ktams, tüp gaz,
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