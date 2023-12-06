KTAY, 2023 At Yarışları sezonunu kapattı

KTAY Başkan’ı Bahir Çetinkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2023 yılının At Yarışları sezonunun tamamlandığını duyurdu.

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06/12/2023

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KTAY, 2023 At Yarışları sezonunu kapattı


KTAY Başkan’ı Bahir Çetinkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2023 yılının At Yarışları sezonunun tamamlandığını duyurdu.
Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

2 yıl önce Atlarını bedava dağıtan, birbirlerine hediye eden bir Camiadan, yüzbinlerce liralık Atların yarıştığı bir Camiaya dönüştük.
Bunu sadece tek yarış sezonunda başardık.

Önümüzdeki sezon, koşu kalitesi ve yarışacak olan At sayısı kuşkusuz daha da artacaktır…

Özellikle şunu belirtmek isterim ki; Her konuda fazlasıyla yorucu bir sezon geçirdik, fakat geriye dönüp bakıldığında verdiğimiz her emeğe, harcadığımız her dakikaya değen bir sezonu tamamladık. 
Şimdi biraz dinlenme zamanı.

Mayıs 2024’te, Hipodrom’da görüşmek üzere…

06/12/2023 16:22
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TAGS: KTAY, 2023
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