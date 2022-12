KTAY ikinci yıldönümünü koşularla kutladı

Kıbrıs Türk At yarışları (KTAY) kuruluş tarihinin ikinci yıldönümünü koşularla kutladı. Ülkemizde birçok Yarışsever, At sahibi, At antrenörü, Jokey ve Aprantilerin katılımıyla tertip edilen koşular halktan büyük ilgi gördü. 8 yıl sonra ilk kez 3 Aralık 2022’de At Yarışlarını başlatan KTAY, iki hafta içerisinde ikinci koşuyu da icra ederek, KKTC’de At yarışlarını tertip edecek kitleye sahip tek faal kulüp olduğunu ıspat etmiş oldu. At yarışlarının devamlılığının korunması bekleniyor.

Bu habere tepkiniz:



18/12/2022 09:40