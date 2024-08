KTAY Kurucu Başkanı Bahir Çetinkaya’dan şok istifa kararı…

Ülkemizde at yarışları organizasyonlarını yoktan var eden, Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği Kurucu Başkan’ı Bahir Çetinkaya şok bir kararla istifa etti.

Bahir Çetinkaya, 4 yıllık başkanlık süreci sonunda aldığı istifa kararını sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayla yaptı:

“Tutkunun, işkenceye dönüşmesi durumunun getirdiği sonuç;

İstifa.

4 yıl boyunca öyle içten, öyle gönülden sarılmışım ki;

Dörtnala koşan bir Atın yorulduğunu hissetmemesi gibi bir şeydi…

Dibi görmüş At Yarışçılığı Camiası için yaptıklarımız ortada, şimdi tek tek onları yazmaya gerek yok.

Devlet eli değseydi belki de şu an çok farklı konular konuşuyor olabilirdik fakat bırakın devlet elinin değmesini, her fırsatta devlet eliyle engellendik, polis tarafından defalarca karakola çağrıldık, tehdit edildik ama bilen bilir, tüm bu yaşananlara rağmen pes etmedim.

Hüseyin Amcaoğlu için burada ayrı bir parantez açmak isterim; vizyonuyla bu ülkedeki her mevkiye fazla gelecek olan biridir kendisi ve At Yarışçılığı camiasına, görevde olduğum sürece destek olan tek yönetici sıfatı taşıyan insandır…

Şahsım adına kendisine bir kez daha çok teşekkür ederim.

…

İmkanlar dahilinde elimden gelenin fazlasını yaptım hep,

Ama artık çok yoruldum…

Uyumakla geçmeyen mental bir yorgunluk söz konusu.

Biri çıkıp da başarabilirse eğer;

Günün birinde, Kıbrıs’ın Kuzeyinde modern koşullarda yarışan Atları tribünden izleme şansım olur umarım…

Bazıları çok sevinecek bu kararıma, bazıları gerçekten üzülecek, bazıları da üzülür gibi yapacak biliyorum..

Gerçek anlamda üzülecek olanlar hakkını helal etsin.

Ben kendimi, niyetimi, kalbimi, neyi ne amaçla yaptığımı bildikten sonra, isteyen hakkımda istediği gibi düşünebilir.

Herkesin yetindiği bir şey vardır hayatta,

bana da rahat olan vicdanım yeter.

Vedalar acıtsa da, bazen çok sevdiğin halde gitmen gerekir.

Benden bu kadar…

Önce Atlarınıza, sonra kendinize iyi bakın.

Saygılarımla.”

Kıbrıs Türk At Yarışları (KTAY) Kurucu Başkanı

Bahir Çetinkaya

14/08/2024 11:12