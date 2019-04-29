KTBB Heyeti Macaristan’ın Tapolca Belediyesi’ni Ziyaret Etti

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden (KTBB’den) bir heyet, Macaristan’ın Topalca şehri belediyesini ziyaret etti.



KTBB’den verilen bilgiye göre, KTBB ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ve Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu’nun da yer aldığı heyet, Tapolca Belediye Başkanı Dobó Zoltàn ve belediye meclis üyeleri ile bir araya geldi.



Görüşmede, Tapolca ile Güzelyurt Belediyelerinin kardeş belediye olması, Tapolca’ya yakın diğer belediyelerle de işbirliğinin artırılması için protokol yapılması kararlaştırıldı. Macaristan’dan KKTC’deki belediyelere de yakın bir gelecekte ziyaretler gerçekleştirilmesi bekleniyor.