KTBB: İnsan Ticareti Aracılarının Derhal Cezalandırılmasını İstiyoruz

Kıbrıs Türk Barolar Birliği (KTBB) İnsan Hakları Komitesi, Kuzey Kıbrıs'ta emek sömürüsü ve insan ticaretiyle ilgili endişe verici durumlara dikkat çeken bir açıklama yaptı. Komite, özellikle yabancı işçilerin maruz kaldığı insan ticareti ve temel hak ihlallerine vurgu yaparak, bu konuda acil adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, Kıbrıs’ın kuzeyinde uzun yıllardır yabancı işçilerin emeklerinin sömürüldüğü ve insan ticaretine varan ağır insan hakları ihlallerine maruz kaldığı ifade edildi. Çalışma koşullarının modern köleliğe yol açtığına dikkat çeken Komite, birçok işçinin pasaportlarına el konulduğunu, özgürlüklerinin kısıtlandığını ve sağlıklı yaşam koşullarından mahrum bırakıldığını belirtti.

KTBB İnsan Hakları Komitesi, 2018-2021 yılları arasında yürütülen “İnsan Ticareti Mağdurları için Adalet” projesi kapsamında, ülke genelinde özellikle mevsimlik işçiler, inşaat işçileri, üniversite öğrencileri ve gece kulübü çalışanlarının insan ticareti mağduru olarak karşılarına çıktığını açıkladı. Komite, insan ticaretinin, savunmasız ve çaresiz insanların istismar edilmesi olduğunu vurguladı.

Açıklamada, 2020 yılında insan ticaretinin suç kapsamına alınmasına rağmen, bu konuda yeterli adımların atılmadığına dikkat çekildi. Ayrıca, mevzuata aykırı iş yapanların cezalandırılmaması, bu sorunun bir diğer boyutu olarak öne çıkıyor. Çalışma Dairesi’nin, İş Yasası kapsamında işçilerin uygun işlere yerleştirilmesi ve işverenlerle işçilerin buluşturulması konusunda sorumlu olduğu ancak bu sorumluluğun yerine getirilmediği ifade edildi.

KTBB İnsan Hakları Komitesi, emek sömürüsü ve insan ticareti yapanların, bu fiillere göz yumanların ve aracılık edenlerin derhal cezai işleme tabi tutulması gerektiğini belirterek, bu konuda yetkilileri göreve çağırdı.