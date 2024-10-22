KTBB, müdafii avukatlar hakkında mensubu bulundukları Barolar nezdinde şikayetçi olacak

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Adıyaman'daki duruşmada, Şampiyon Melekler için adalet arayışına devam ettiklerini belirtti.

Esendağlı, sanık avukatlarının savunma hakkına saygı duyduklarını vurgularken, iki kıdemli avukatın ailelere yönelik hakaret ve saldırgan tutumlarının avukat etiğiyle bağdaşmadığını söyledi.

Esendağlı’nın açıklamasının tamamı şöyle:

“Bugün yine Adıyaman’daydık. Şampiyon Meleklerimiz için adalet arayışına devam ediyoruz.

Davanın bizler için, ailelerimiz ve tüm ülkemiz için taşıdığı hassasiyete karşın; bugüne değin sanık avukatlarının duruşmada müvekkilleri adına savunma hakkını kullanmalarına anlayış gösterilmesi, işlerini yaptıkları için bir tepkiye maruz kalmamaları için bir meslektaşları ve bir Baro Başkanı olarak oldukça çaba harcadığımı söyleyebilirim.

Ancak bugün müdafii avukatlar ekibine öncülük eden iki kıdemli avukatın ailelerimize ve heyetimize yönelik kışkırtıcı, hakaretamiz ve saldırgan tavırları, savunma hakkının kullanılması ve avukat etiği ile bağdaşmayan, kabul edilmesi mümkün olmayan davranışlardı.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği olarak, ilgili avukatlar hakkında mensubu bulundukları Barolar nezdinde şikayetçi olacağımızı ifade etmek isterim.

Bu tip davranışlar, ailelerimizle birlikte mücadele azmimizi sadece artırmaktadır. Ara vermeden çalışmalarımıza devam edip 3 Aralık’taki kritik duruşma için tekrar Adıyaman’da hazır olacağız.

Kalbi burada ailelerimizle birlikte çarpan, desteğini hissettiren herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum.”