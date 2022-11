KTBB’den ''25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'' mesajı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” nedeniyle mesaj yayımladı

Özçınar mesajında, kadına yönelik şiddete karşı verilecek mücadelenin, sadece belirli günlerde değil, her zaman gündemde olmasının önemini vurguladı.

Özçınar, “Gün dolayısıyla yükselen sese hepimiz, farkındalığı artırmak adına güçlü destek vermeliyiz. Bu konuda hepimize büyük görevler düştüğü bilinciyle, elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız.” ifadelerini kullandı. Yerel yönetimlerin sürdürdüğü politikaların, mücadelenin yükselmesi açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Özçınar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında politikalar üreterek, her türlü ayrımcılığa karşı durmak da bizlerin asli görevleri arasındadır. Unutmamalıyız ki; kadınların toplumdaki yeri ve saygınlığı, medeniyetin göstergesidir. Kadına yönelik her türlü şiddete karşı durmak için toplumun da gereken dayanışmayı ve hassasiyeti göstermesi önemlidir. Kadına karşı uygulanan her türlü şiddet bir insanlık suçudur.”

25/11/2022 12:40