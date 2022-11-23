KTBK Komutanı Tümgeneral Öztürk, Maliye Bakanı Şan’a iade-i ziyarette bulundu

: Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Maliye Bakanı Alişan Şan’a iade-i ziyarette bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, KTBK Komutanı Tümgeneral Öztürk, Maliye Bakanı Şan’a görevinde başarılar diledi.

Maliye Bakanı Şan ise, KTBK Komutanı Tümgeneral Öztürk’ün, ziyaretlerinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, bundan sonraki süreçte çalışmaların yine iş birliği içerisinde yürütüleceğini söyledi.

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23/11/2022 14:23