14 Mart 2025 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’den çıkış yapmaya çalışan zanlı Zeynep Pelin Koç'un muhaceret kayıtları incelendiğinde, KKTC’den 3 Ağustos 2021 tarihinde çıktığı ve ardından yasal girişinin bulunmadığı ortaya çıktı.

Yapılan sorgulamada zanlı Koç'un, 16 Nisan 2023 tarihinde, henüz kimliği belirlenemeyen bir tırın dorse kısmında gizlenerek KKTC’ye yasa dışı yollarla giriş yaptığını itiraf ettiği açıklandı. Polis yetkilileri, konuya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını, zanlının giriş yaptığı tır dorsesinin belirlenmeye çalışıldığını ve zanlının ülkede kaçak olarak kaldığı süre boyunca ne tür faaliyetlerde bulunduğunun araştırılacağını kaydetti.

Mahkemede söz alan zanlı Koç ise, annesinin sağlık sorunları nedeniyle Türkiye’ye geri dönmek istediğini dile getirerek, Türkiye’de hakkında yürütülen bir soruşturmayı sonuçlandırmak ve buradaki dava sürecinin de hızlandırılmasını istediğini ifade etti.

Mahkemede şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlı Zeynep Pelin Koç'un, soruşturmanın selameti açısından ilk etapta 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.