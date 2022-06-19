KTDB, Bağışıklık ve Besin Destekleri etkinliği düzenlendi

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği (KTDB) tarafından "Bağışıklık ve Besin Destekleri: Güncel Yaklaşımlar" başlıklı 12. Diyetisyenler Günü Etkinliği düzenlendi.

KTDB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, dün Grand Pasha Otel’de yer alan etkinlik Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanı Dr. Hidayet Ağören’in açılış konuşmasıyla başladı. Ağören zor bir süreç olan covid ile mücadelede katkı sağlayan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti; 2 yıl aradan sonra yüzyüze yapılan etkinlikte bir arada olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Ardından Dr.Selin Bardak Özcem, Dr. Murat Baş, Ecz. Mehmet Özsavcı birer sunum yaptı.

Etkinliğin ilk oturumunda bağışıklık sisteminin tanımı, KKTC’de Covid ile mücadele ve bağışıklık sistemi ve insan mikrobiyotası arasındaki ilişki tartışılırken ikinci oturumda ise çok güncel olan bir konu sağlıklı kilo yönetiminde gıda takviyelerinin yeri ele alındı.

İkinci oturumun sonunda Kampotu İlaç tarafından düzenlenen uydu sempozyumunda gıda takviyelerine bakış konusunda bilgiler verildi.

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19/06/2022 13:10