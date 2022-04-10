KTEB: Amaç ekonomik krizde hastalara ilaç tedariğinde nefes aldırmak

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) ve ALBANK arasında iş birliği protokolü imzalandı. KTEB yazılı açıklamasında amacın, “ekonomik krizde hastalara ilaç tedarikinde nefes aldırmak” olduğu kaydedildi.

Uygulama ile ALBANK pos cihazlarının bulunduğu eczanelerde, hastaların kredi kartlarında bulunan puanlar, 8 Nisan’dan 30 Haziran’a kadar iki katından uygulanacak.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden yapılan açıklamada göre, tarafların imkanları çerçevesinde topluma fayda sağlayacak bir adımın kısa süreliğine de olsa atıldığı belirtilerek, “Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak, tüm kurum kuruluşlar ile iş birliği içerisinde çalışmaktan mutluluk duyduğumuzu belirtir, kapımızın tüm kuruluşlara açık olduğunu tekrardan hatırlatmak isteriz” denildi.

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10/04/2022 12:21