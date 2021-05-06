KTEB Anı Ormanı Fidan Dikme Töreni ve Açılışı 8 Mayıs Cumartesi Gerçekleştiriliyor

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06/05/2021

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KTEB Anı Ormanı Fidan Dikme Töreni ve Açılışı 8 Mayıs Cumartesi Gerçekleştiriliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve tüm üyeleri adına tahsis edilen, “KTEB Anı Ormanı” fidan dikme töreni ve açılışı 8 Mayıs Cumartesi gerçekleştiriliyor.

KTEB Başkanı Umut Öksüz, 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinliği çerçevesinde yapılacak fidan dikme ve açılış töreninin Kalkanlı’da saat 16.30’da gerçekleştirileceğini belirterek, etkinlikte 25.ve 50.yılını dolduran üyelere plaket takdim edileceğini belirtti.

06/05/2021 16:43
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TAGS: Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği
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