KTEB Girişimci Kadın Eczacı Topluluğu’ndan LTB Kadın Sığınma Evi’ne bağış

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Girişimci Kadın Eczacı Topluluğu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi’ne bağış yaptı.

Gerçekleştirilen etkinlikte, eczacılara LTB personeli tarafından Kadın Sığınma Evi ile ilgili bilgi verildi.

Önümüzdeki süreçlerde ihtiyaçlı kadınların yanı sıra LTB bünyesinde hizmet alan ihtiyaçlı bireylerin başta sağlık problemleri olmak üzere, diğer ihtiyaçlarının karşılanması ve sosyal hayatta kendilerine fayda sağlayacak birçok sosyal sorumluluk projeleri için görüş alışverişinde bulunarak tarafların işbirliklerinin hızlanması gündeme geldi.

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08/03/2022 19:47