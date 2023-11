KTEV, 144 öğrenciye destek bursu verileceğini açıkladı

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV), 2023-2024 eğitim yılında toplam 144 öğrenciye destek bursu verileceğini açıkladı. 144 öğrenciden 105’i “Şampiyon Melekler Bursu” çerçevesinde burs almaya hak kazandı.

Destek bursu almaya hak kazanan öğrencilerden 11 öğrenci Eğitim Paketi, 43 öğrenci Ortaokul Bursu, 82 öğrenci Lise Bursu, 6 öğrenci Üniversite Bursu, 2 öğrenci ise Eğitim Desteği alacak.

KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya tarafından yapılan ortak açıklamada, bu yıl yapılan protokol çerçevesinde, “Şampiyon Melekler Bursu” almaya hak kazanan öğrencilerin listesinin de toplu listeye dahil edilerek, birlikte açıklandığı kaydedildi.

Toplam 105 öğrenci “Şampiyon Melekler” destek bursu almaya hak kazandı

Açıklamada, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı arasında 13 Ağustos’ta imzalanan protokol kapsamında 2023-2024 eğitim yılı için sağlanan destek burslarının toplam 105 öğrenci olarak belirlendiği ifade edildi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin, kuruluşundan bu yana topladığı mali katkılar ile yaratılan burs imkanı sayesinde 35 ortaokul ve 70 lise öğrencisinin, KTEV tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirilerek, “Şampiyon Melekler” destek bursu almaya hak kazandığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

“Burs hakkı elde eden öğrencilere 9 ay boyunca yapılacak mali yardım, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremde, Adıyaman’da hayatını kaybeden her birey adına 3’er burs olacak şekilde örneğin ‘Özgür İçme Şampiyon Melekler-KTEV Bursu’ adıyla yayınlanacaktır.”

Burs programı ile KTEV tarafından toplanan başvuruların titizlikle değerlendirildiği ve hak kazanan öğrencilerin listelendiği belirtilen açıklamada, söz konusu kontenjanlar kapsamında gelecek akademik dönem için de başvuru kabul edileceği bildirildi.

KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs açıklamasında, bu yıl için en büyük sponsorları konumuna gelen Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne ve uzun yıllardır burs sponsorluğu konusunda KTEV’e katı koyan Creditwest Bank Ltd, T.İş Bankası AŞ, CYPRI-COLA Co. Ltd. (EVSU) ile Şevket Hançerli Ticaret Ltd’e teşekkür etti.

Yapılan katkı ve sponsorlukların artarak devam edebilmesi için tüm hayırsever kişi, kurum ve iş insanlarının desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Örs, öğrenci sponsoru olmak isteyen kişilerin ve/veya kurumların 228 92 00 numaralı telefondan ve/veya “www.ktev.org” adresinden detaylı bilgi alabileceklerini kaydetti.

Şampiyon Melekler Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da, çocukların hayatlarına dokunmak ve gelecek nesillere umut olmak amacıyla çalışmalar yürüten derneğin sadece 6 aylık sürede ortaöğretim ve yükseköğretimde eğitim alan yaklaşık 140 öğrenciye burs ve malzeme desteği sağladığını ifade etti.

Halka çağrıda bulunan Karakaya, mali desteğin sürekliliğinin önemine dikkat çekerek, derneğin üye sayısını her geçen gün artırıp, gelecek nesillere umut olmaya çalıştıklarını vurguladı.

2023-2024 eğitim yılı başlarken, yaklaşık 200 çocuğun eğitim hayatına umut olduklarını dile getiren Karakaya, derneklerinin kuruluşundan bugüne kendilerine mali destek sağlayan kurum, kuruluş ve bireylere teşekkür etti.

BURS ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ EKTEDİR

07/11/2023 19:43