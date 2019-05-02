'KTEV Dans Şöleni' 230 öğrenci dansçının katılımıyla görkemli bir şölene dönüştü

K.T.Eğitim Vakfının 22.’cisini düzenlediği okullar arası dans şöleni, “Dünya Dans” haftası içerisinde 29 Nisan 2019 Pazartesi günü YDÜ AKKM Salonu’nda gerçekleşti.

Şölen, 11 ortaokul gurubu 8 lise gurubunun toplamda 230 öğrenci dansçıyla hayat bulmuştur.

Gecede açılışı Levent Kolej’in Bale Dans Gurubu yapmış, ardından sırasıyla TED Kuzey Kıbrıs Koleji, Şht.Turgut Ortaokulu, Erenköy Lisesi Ortaokul Gurubu, Canbulat Özgürlük Ortaokulu, Levent Kolej Ortaokulu,Yakın Doğu Koleji, Doğu Akdeniz Doğa Koleji, Ministry Of Dans Gurubu ortaokul kategorisinde dans ederken, YDÜ Show Gurubu, Nicosia Dans House Show Gurubu, Erenköy Lisesi Lise Gurubu, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi,Yakın Doğu Dans Gurubu, 20 Temmuz Fen Lisesi ve Türk Maarif Koleji dans gurupları ise, lise kategorisinde dans ederek geceye renk katmışlardır.

Gösterilerini sergileyen okullara plaketleri; eğitmenlerine ise belgeleri ve tüm dansçılara hediyeleri Vakıf Başkan Sayın Umure ÖRS ve Mütevelli Heyeti Üyeleri tarafından verildi.