KTEZO Azerbaycan’a giden heyette odalarından temsilci bulunmamasını eleştirdi

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Azerbaycan’a giden heyette odalarından temsilci bulunmamasını eleştirerek, “Sıkıntıların her türlüsü ülkeyi kasıp kavururken, bu 'çıkartma' için kaynak yaratanların ve buna ortak olanların, bu saatten sonra sorunların çözümü için mazeret üretmeye devam etmeleri hepimiz adına bir utanç olacaktır” dedi.

KTEZO Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, KKTC’nin 200 kişi ile “Azerbeycan'a çıkartma” yaptığını, paylaşıma sokulan "3 millet, tek devlet" pankartı ile öğrendiklerini, ardından da KTEZO üyelerinin heyette yer almadığını öğrendiklerini belirtti.

"Organizatörler tarafından bir tek KTEZO’nun 'vebalı' kategorisine alındığını, her gün mesai yaptıkları paydaşlarının da bu konuyla ilgili herhangi bir bilgiyi 'kulaklarına üfleme' nezaketini göstermediğini" ifade eden KTEZO Yönetim Kurulu, işletmelerin yüzde 90'ını bünyesinde bulunduran bir örgütün bilinçli ve bilinçsiz dışlamaya tabi tutulmasının ve gizli kapılar ardından organizasyonun tek açıklamasının, "organizasyonla ilgili içten içe duyulan inançsızlık" olabileceğini öne sürdü.

Açıklamada, "Sıkıntıların her türlüsü ülkeyi kasıp kavururken, bu “çıkartma” için kaynak yaratanların ve buna ortak olanların, bu saatten sonra sorunların çözümü için mazaret üretmeye devam etmeleri hepimiz adına bir utanç olacaktır" ifadeleri de yer aldı.