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KTEZO Başkanlığına vekaleten Mehmet Ali Ardıç atandı

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30/12/2021

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KTEZO Başkanlığına vekaleten Mehmet Ali Ardıç atandı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) başkanlığına asbaşkan Mehmet Ali Ardıç vekaleten yetkilendirildi. 
Odadan yapılan açıklamaya göre KTEZO Yönetim Kurulu, Başkan Mahmut Kanber’in erken genel seçimlerde milletvekili adayı olmasından ötürü başkanlık görevinden istifa etmesini değerlendirdi. 
Yönetim Kurulu’nun toplantıda KTEZO yasası gereği mart ayında yapılması gereken Genel Kurulu dikkate alarak  bu tarihe Asbaşkanlardan Mehmet Ali Ardıç’ı başkanlık görevini yürütmesi için vekaleten yetkilendirdiği bildirildi. 
Odanın kurumsal yapısı içinde bir değişikliğin gerekli olmadığı kararını alan Yönetim Kurulu açıklamasında, “Olağan üstü koşullarla yüz yüze olduğumuz yeni dönemde esnaf, zanaatkar, üretici, usta, çalışan ve tüm halkımıza ülkemizde umudun yeniden yeşermesi için dayanışma çağrısında bulunur, mücadelenin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha vurgularız” ifadelerine yer verdi. . 

30/12/2021 16:21
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TAGS: KTEZO, Başkan, ardınç, atanma
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