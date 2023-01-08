KTEZO: Ekonomide yeni bir düzene geçilmeli

KTEZO Örgütlenme ve Sektör Birliklerinden Sorumlu Başkan Mahmut Kanber, ekonomide yeni bir düzene geçilmesi gerektiğine işaret ederek, ekonomik sıkıntı yaşayan işletmelerin kapanması sonrası bir çok alanda tekelleşme yaşandığını ve rekabetin toplum yararına dönüşmediğini kaydetti.

Kanber, yazılı açıklamasında, ülke ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Kanber, ülke ekonomisini pandemi öncesi ve sonrası olarak değerlendirdiklerinde, pandemi öncesinde çok iyi gitmeyen ekonominin, pandemi koşullarıyla daha da içinden çıkılmaz hale geldiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk esnafının, üreticisinin ve çalışanlarının pandemi sürecinde büyük kayıplar vererek, işletmelerin kapanması, istihdamın eksilmesi ve iflas ile sonuçlandığını anlatan Kanber, bu süreçte 3 işletmeden 1’inin kapandığını, istihdamda ise 50 bini bulan işten çıkarmalar yaşandığını belirtti.

KKTC’de sürdürülebilir ve istikrarlı bir ekonomik modelin olmadığını, böyle bir durumda ne devlette ne de özel sektörde ekonomik bir güç olmadığının görüldüğünü ifade eden Kanber, tüm bunlara bakıldığında ülkede oluşan olumsuzluklardan kurtulabilmek için bir çok alanda reform gerektiği gibi ekonomide de yeni bir düzene geçmenin zamanının geldiğini belirtti.

Ülkede yaşanan enflasyon ve TL'nin değer kaybı ile dövizin yükselişine dikkat çeken Kanber, esnafın yaşadığı sıkıntılara vurgu yaptı, bu konuda hükümete görev düştüğünü kaydetti.

Ülkenin kendi ayakları üzerinde durabilecek, kendi politikalarını belirleyen, ekonomik ve siyasal istikrarı sağlayacak politikalara ihtiyacı olduğunu ifade eden Kanber, hükümete, halkın refah üzerinden eşitlenebilecek çalışmaları bir an önce ortaya koymaya çağırdı.

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08/01/2023 15:21