KTEZO: Elektrik zammı ekonomik yıkım ve eşitsizlik yarattı

Kıbrıs Türk Esnaf Zanaatkarlar Odası (KTEZO) elektrik zammının ekonomik yıkım ve eşitsizlik yarattığını kaydetti.

KTEZO’dan yapılan yazılı açıklamada ortaya çıkanın sadece gelir eşitsizliği olmadığı kaydedildi, “Yoksulsanız ilaca, tahlile, hastaneye ulaşamıyor, randevu alamıyor, hastalığınızın son noktasında sedyeyle taşınmak zorunda kalıyorsunuz. Yoksulsanız kaldığınız evin kira sorunundan dolayı ha şimdi evden atılacak ha yarın kaygısı içinde ömrünüzü tüketiyorsunuz” denildi.

Bu durum karşısında herkesin sorumluluk alması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Krizin tüm olumsuzluklarını, krize yol açan tüm ekonomik ve sosyal çarpıklıkları, çökerttiğiniz kurumların zararlarını halka fatura etmenin bedeli mutlaka ödenecek. Çok ağır ödenecek” ifadelerine yer verildi.

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02/08/2022 15:27