KTEZO: "Kadın esnaf ve zanaatkâr işletme sayısı yüzde 30,57’ye geriledi"

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO), 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadın esnaf ve zanaatkâr işletme sayısında düşüş yaşandığını belirtti.

Oda tarafından yapılan açıklamaya göre, kadın esnaf ve zanaatkâr işletmelerinin toplam işletmeler içindeki oranının bu yıl yüzde 30,57 olarak kaydedildiği, geçen yıl ise bu oranın yüzde 31 seviyesinde olduğu belirtildi.

Pandemi öncesinde kadın esnaf ve zanaatkâr işletmelerinin oranının yüzde 37'ye kadar çıktığı belirtilen açıklamada, kadın istihdamında aşağıya doğru bir eğilimin olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, kadın esnaf ve zanaatkârların daha çok kuaförlük, güzellik salonları ve mağazacılık alanlarında faaliyet gösterdiği belirtilirken, kadın istihdamına yönelik sorunların sadece temsili kutlamalarla değil, köklü çözümlerle ele alınması gerektiği dile getirildi.

KTEZO, kreşlerin yetersizliği, eğitim, sağlık ve ulaşım gibi temel alanlardaki eksikliklerin istihdamı doğrudan etkilediği görüşünü ifade ederek, "kadın istihdamındaki gerilemenin genel istihdamı da olumsuz etkilediğini ve ülkenin kalkınmasının önünde ciddi bir engel oluşturduğunu" belirtti.

Oda açıklamasında, "Her şeye rağmen bu ülkede üretime katılan, becerisini ortaya koyan, işinin başında duran, çalışan veya çalışma yaşamına katılma olanağı bulamayan tüm kadınları selamlıyoruz. Kadınlar Günü’nün, tüm bu sorunların samimiyetle ele alındığı ve çözümlerin üretildiği günler olması gerektiğini bir kez daha hatırlatırız" ifadelerine yer verdi.