KTEZO: Mutlu bayramlar için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), burukluklarına rağmen, mutlu bayramlar için mücadeleden vazgeçmeyeceğini kaydetti.

KTEZO Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, salgının üzerinde 15 ay geçtiği ve başında yaşanan deneyimsizliğin aşılması, daha ciddi ve dayanışmacı bir yönetimin kurulması beklendiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tüm bu sorumlulukları başarmak için bir arada olmak, eldeki kaynakları akıllıca kullanmak yeterli olacaktı. Olmadı, oldurulamadı. Ne bir araya gelindi ne de kaynaklar akıllıca insan vicdanının gerektirdiği gibi kullanıldı. Böyle bir zamanda bazılarının ve statükodan beslenenlerin hesap cüzdanları şişerken toplumun en az yarısı hükümetin yönetme kapsamının dışına atıldı. Yok sayıldı. Binlerin, on binlerin ne aşına ne işine ne kirasına ne de borcuna bakıldı.

Oysaki düne kadar vergi, kira ödeyen, fonları şişiren, devlet maaş yükümlülükleriyle ilgili yerel gelirler kalemini yaptıkları ödemelerle tamamlayan onlardı.

Buna rağmen Hükümet yurttaşından, katma değer yaratan, vergi ödeyen çalışanından, esnafından intikam almaya girişti.

Defalarca borçlanma yoluna gittiği, TC ile protokol imzaladığı halde statükonun devamı ve başındakilerin ihtiyaçları dışında adım atmadı. Ne danışmaya yanaştı ne de dayanışmaya…

Dayanışmanın, sevginin, saygının en çok sözünün edildiği, edileceği bir bayramın arifesine daha gelmiş bulunuyoruz. Bu koşullarda ‘Yazıklar olsun’ demeyelim de ne diyelim?

Hükümet bizler için sanki bir başka bahara ertelenmiş gibi duruyor orda. Gündemi başka, işleri başka, dertleri başka…

Bütün burukluğumuza rağmen, mutlu nice bayramlar için mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi, umudun her zaman insanda olduğunu vurgulamak isteriz.”

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11/05/2021 17:42