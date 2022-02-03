KTEZO: Önceliğimiz hükümeti oluşturacak sayı değil

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

KTEZO Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kıbrıs Türk halkı tarihinde gördüğü en olumsuz koşullar altında yaptığı bir seçimi daha geride bıraktı. Şimdi ise iradeyi temsil iddiasında olanların sorunları önceliklendirerek, çözümleri için bir program ortaya koyma zamanıdır.

Aradan geçen iki yıllık süreçte toplumun üretici dinamiklerinin, çalışanlarının büyük ölçüde ezim ezim edilmiş olması, dışlanması, zayıflatılması bugün tüm sonuçları ile ortaya çıkmaya başlamıştır. Böyle giderse de çok daha ağır sonuçlarla karşı karşıya kalacağımız aşikardır. Sosyal sigorta emeklileri, devlet çalışanları gittikçe büyüyen yeni borçlanmalarla ödenmekte, her gün için artan açık ve borçlardan dolayı zamlar peş peşe gelmektedir. Özellikle ekonominin yerlerde sürünmesinden dolayı, neredeyse asgari ücretli toplumuna dönüşen özel sektörün büyük bir bölümü; esnafı, ustası ve çalışanı ile gözümüzün önünde açlık, yoksulluk ve davalık olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Bu yapı içinde ödenemez duruma gelen borçlar, elektrik kurumunun sürüklendiği çıkmazlar, belediyelerde yaşanan sıkıntılar; geçmişten gelen ve kendimizin de içinde payı olduğu devasa ve çözüm bekleyen sorunlar olarak önümüzde duruyor.

Şimdi soruyoruz?

Öngörülen ve tartışılan hükümet modellerinde bu sorunlarla ilgili herhangi bir tartışmayı hala daha duymuş değiliz. Kurulacak olası koalisyondaki milletvekili sayısı 30 mu olsun, yoksa fazlası mı? Yansıyan ve kulağımıza gelen bu sayısal rakamlardır sadece…

Hatırlatma ihtiyacı duyuyoruz; bir hükümetin sayısından çok daha önemli konular var. Sorunların somut olarak ele alınmadığı bir oluşum, modelleme veya çeşni bizi hiç ama hiç ilgilendirmez. Bizim asıl meselemiz yönetilmekten çok nasıl yönetileceğimiz, istikrardan çok sorunların nasıl çözüleceği ve bu sorunlara nasıl odaklanacağımızdır.

Bu habere tepkiniz:



03/02/2022 14:44