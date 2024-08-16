KTEZO, pazartesi günü Teknecik önünde yapılacak eyleme katılacağını açıkladı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), pazartesi günü saat 10.00’da Teknecik Elektrik Santrali önünde yapılacak eyleme destek belirtti.

Oda tarafından yapılan yazılı açıklamada, kesintisiz enerji üretiminin ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) toplum için öneminden bahsedilerek, son günlerde yaşanan elektrik kesintilerine ve santralden çıkan “kara dumanlara” tepki gösterildi.

“Kıb-Tek üzerinden yapılan bir politika mı var?”, Kıb-Tek, ülkenin ihtiyacı olarak mı yoksa birilerinin rant kaynağı olarak mı görülüyor?” gibi soruların sorulduğu açıklamada, artan enerji talebinden bahsedildi ve bunun karşılanması için hiçbir adım atılmadığı savunuldu.

Açıklamada, pazartesi saat 10.00’da Teknecik Elektrik Santrali önünde yapılacak eyleme gidileceği belirtilirken, bölge halkı da eyleme çağrıldı.