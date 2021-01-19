KTEZO: Siyaset kurumu toplumdan koptu, fatura halka kesiliyor

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), salgının devam ettiğini, binlerce işyerinin kapandığını, on binlerce kişinin işsiz kaldığını, buna rağmen esnafa “ödemeye devam edin” dendiğini belirterek, eleştirilerde bulundu.

KTEZO Yönetim Kurulu yazılı açıklamasında, “sorunları yaşayanların, sorunlara sahip çıkmasından başka yol görünmediğine” işaret etti.

Bütün faturaların çalışana, ustaya, esnafa çıkarıldığı, ülkede iğneden ipliğe zamlar yapıldığı, ancak gündemin sürekli başka konularla değiştirildiği savunulan açıklamada, siyaset kurumunun toplumdan koptuğu ifade edildi.

Çalışanlar, ustalar, esnafın vergilendirmeye devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Her birimizin alın teri, vergisi olan bütçeyi kendi geleceği için yiyip bitirdiğinden dolayı doğru dürüst ne kapanma ne de açılma kararı alabiliyor. Emeği, alın teri ile geçimini sağlayanlar, işsizler için eli kolu bağlı kalan bugünkü yapı, son aldığı kararla ‘çalışın ve bütçe için bizi de ödeyin’ mesajı verdi. Salgının devam etmiş olmasından dolayı binlerce iş yerinin kapandığı, on binlerce işsizin ortaya çıktığı biliniyor. Buna rağmen ‘ödemeye devam edin’ deniyor. Nasıl kötü bir niyettir bu? Yönetebilmekten çıkmanın sonucundan başka bir şey yok ortada.”

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19/01/2021 21:05