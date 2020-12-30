KTEZO: Söz sahibi olmak istiyoruz

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Yönetim Kurulu, olumsuz salgın koşullarına rağmen ödemeye ve yaratmaya devam ettikleri kaynakların kullanımında söz sahibi olmak istediklerini belirtti.

Oda yönetimi, “Sadece yine kendimizin yarattığı toplam kaynakların kullanımında yaşamımızın devam etmesi için çalışma yaşamının asli unsurları olarak, yaratılan değer ve kaynakların bir kısmının geri iadesinin yapılmasını istiyoruz. Bu noktada bilinç, farkındalık ve vicdan istiyoruz” dedi.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, “Kendimizin yarattığı ve ödediği, olumsuz salgın koşullarına rağmen de ödemeye ve yaratmaya devam ettiğimiz kaynakların kullanımında söz sahibi olmak istiyoruz. Vergiyi ödeyen biz, sosyal güvenliğin ve fonların yatırımlarını yapan biz, KDV’yi, seyrüseferi, emlağı ödeyen biz, bu kadar ciddi, olumsuz koşullara rağmen katlanan faizleriyle borç yükü artan biz; yani binlerce çalışanı, ustası, çırağı ve üreticisiyle çalışan ve üreten biz değil miyiz?” denildi.

“YOK SAYILIYORUZ”

“2021’e yeni bir buruklukla giriyoruz” ifadeleri kullanılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Çalışma yaşamının bir parçası olarak görülmediğimiz, fark edilmediğimiz bir yana her uygulama ve aşamada yok sayıldığımızı da görüyor ve öfke duyuyoruz.

Ne ulufedir istediğimiz ne de sadaka. Talebimiz sadece ve sadece hak ve adalettir. Ürettiğimiz, kaynağımız ne kadarsa o kadar.

Kendimizin yarattığı ve ödediği, olumsuz salgın koşullarına rağmen de ödemeye ve yaratmaya devam ettiğimiz kaynakların kullanımında söz sahibi olmak istiyoruz.

Vergiyi ödeyen biz, sosyal güvenliğin ve fonların yatırımlarını yapan biz, KDV’yi, seyrüseferi, emlağı ödeyen biz, bu kadar ciddi, olumsuz koşullara rağmen katlanan faizleriyle borç yükü artan biz; yani binlerce çalışanı, ustası, çırağı ve üreticisiyle çalışan ve üreten biz değil miyiz?”

“HÜKÜMETLER, DEVLET, TOPLUMSAL VAR OLUŞA ÖZEN GÖSTERDİĞİ ORANDA, DEVLET VEYA HÜKÜMETTİR”

10 aydır üretimin yavaşladığı, bazı sektörlerde ise tamamen durduğu, kapanan işyerlerine bağlı olarak işsizliğin giderek arttığı kaydedilen açıklamada, “Yoksulluk alıp başını giderken, neredeyse ilk kez açlık baş göstermeye başladı. Bu şartlarda sorma hakkımız yok mu? Nerede bu devlet? Nerede bürokrasi? Nerede hükümet?” denildi.

“Hükümetler, devlet, toplumsal var oluşa özen gösterdiği oranda, devlet veya hükümettir. Yoksa ne anlamı olabilir ki?” denilen KTEZO açıklamasında, devlet veya hükümetin, makamların paylaşımı için herkesin birbirini tükettiği bir organ olmadığı belirtildi.

‘Kaynak kalmadı, yeterli değil, borçlanma yeteneğimiz zayıfladı’ gibi gerekçelerin dile getirildiği savunulan açıklamada, “Son bir haftada yüzlerce ailenin bütçesine iyimser rakamlarla 100 bin TL’ye varan maaş veya maaşlar ödeyebilen yapı, hiçbir gerekçesi ile inandırıcı olamaz. Bürokrasi ya da memur düşmanı değiliz biz. Bunu yapan ve sebep olanların birazcık yüzlerinin kızarmasını istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

KTEZO Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Yeni yıla 5 kala, bugünlerde salgınla birlikte burukluk öfkeye dönüşmeye başlarken umutlarımızın elimizden alınmasına müsaade etmeyeceğimizi tekrar hatırlatır, 2021 yılının umutla dolu bir yıl olması için her anlamda mücadelemizi ve çabalarımızı artıracağımızı vurgularız.” ifadelerine yer verildi.

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30/12/2020 14:57