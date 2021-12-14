KTEZO: TL’de yaşanan olağanüstü değer kaybı kriz değil, yıkımdır

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Türk Lirası’nda yaşanan olağan üstü değer kaybının “kriz” olarak adlandırılamayacağını ifade ederek, yaşanan kayıpları “yıkım” olarak nitelendirdi. Devletin, “işlemeyen, işleyemeyen ve ödeyemeyen kişilerin faiz yükünü üstüne almasını” önerdi.

KTEZO tarafından yapılan yazılı açıklamada, TL’deki değer kaybına bağlı olarak gelen zamların sadece dar gelirliyi değil, esnafı ve orta ölçekte geliri olan toplum kesimlerini de bitirdiği savunularak, pandemi döneminde ötelenen borçların ise yığıldığı ifade edildi.

Gelinen aşamada borçların yeniden ötelenmesinde başka bir şans olmadığının belirtildiği açıklamada, “Ama bir tek kesinleşmiş şartla birlikte… Devlet bugüne kadar yapmadığını yapacak, işlemeyen, işleyemeyen, ödeyemeyen halkımızın faiz yükünü üstüne alacak” denildi.

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14/12/2021 19:17