KTEZO ve Marketler Birliği: Elektronik etiket uygulaması iyi yönetilmeli

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) ve Marketler Birliği “elektronik etiket” uygulamasının iyi yönetilmesi halinde kayıt altında çalışan işletmelerin yanında topluma da yarar sağlayacağını belirtti.

KTEZO ve Marketler Birliği’nden yapılan ortak açıklamada, Ekonomi Bakanlığı’nın 1 Şubat’ta uygulamaya geçeceğini ilan ettiği elektronik etiket uygulamasının bir kısım temel gıda ve hijyen ürünlerinin tedarikten, stoklamaya ve satışa kadar miktar ve fiyat olarak takibini öngördüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, dünyanın birçok ülkesinde emsali olan bu uygulamaların sadece kayıt altına alma ve bütçe gelirlerini artırmayı hedeflemediği, haksız rekabetin de önüne geçmek ve yerinde müdahaleler için bir araç olarak kullanıldığı belirtildi.

Ortak açıklamada şunlara da yer verildi:

“Bizim ülkemizde piyasa disiplini ve denetimi sağlanamadığı için, mikro, küçük orta boy işletmelerin haksız rekabet ortamında ezildikleri aşikârdır. Lefkoşa ilçe sınırları içinde yaptığımız araştırma bu gerçeği ortaya koymaktadır. Üye market sayısı son iki yılda 270’ten 170’e düşmüştür. Bu dramatik düşüş, ekonominin pahalılıktan dolayı Güney’e kaymasından ve artan sayıda, mahalle içlerine kadar sızan hipermarketlerin açılmasından dolayı değildir. Bu dramatik çöküş kimi güçlü grupların sermaye yeterlilikten dolayı yaptıkları stok ve toptan indirimli alımlardan da kaynaklanmamaktadır. Bu ülkede esas mesele kaynağı belirsiz, kayıt dışı tedarik ve alımlarla tüketici fiyatları ile oynanması, kalitesiz, standart dışı ürün avantajının kullanılmasıdır. Dolayısıyla konuyla ile ilgili tutumumuzu bir kez daha özetlemekte yarar görüyoruz. Elektronik etiket uygulamasının iyi yönetilmesi halinde haksız rekabet unsurlarının engellenmesi yanında, karaborsa uygulamalarına müdahale imkânı da doğar. Aynı zamanda ekonominin de kayıt altına alınmasına hizmet eder. Kayıt altında olmayan, kaos halindeki bir ekonomide kaynakları doğru yerde kullanma imkânı olmadığı gibi ne fahiş fiyatlara, ne de standart dışı, kalitesiz, hileli fiyat uygulamalarına müdahale etme şansı vardır.”