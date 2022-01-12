KTEZO’dan Kanber’e onurlandırma gecesi

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nda dün akşam eski başkan Mahmut Kanber için etkinlik düzenlendi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, KTEZO Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi avlusunda varillerde ateş yakılarak samimi bir ortamda bir araya gelen farklı sektörlerden esnaf, zanaatkar temsilcileri ve oda çalışanları, eski Başkan Mahmut Kanber’i bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı bir plaketle onurlandırdı.

KTEZO Başkanı M. Ali Ardıç, yeni mücadelesinde Kanber’e başarı dileyerek, esnaf ve zanaatkarın Kanber’e sahip çıkması için çağrı yaptı.

Oda Koordinatörü Hürrem Tulga da yaptığı kısa konuşmasında Mahmut Kanber’in hep yanlarında olacağını, emekleriyle hep hatırlanacağını, dolayısıyla toplanmanın amacının veda değil onu onurlandırmak olduğunu vurguladı.

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12/01/2022 17:47