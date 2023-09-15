KTEZO’dan Kıb-Tek istihdamlarına tepki

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na yapılan istihdamları eleştirdi.

KTEZO’dan Kıb-Tek’e yapılan istihdamlarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Herkes de biliyor ki şu ana kadar istihdam sayısı 165’e çıkmış, sınavsız el altından, hakkıyla alınanlar dışında, çoğunluğu ehliyetsiz olmak üzere işe alımlar yapılmıştır.

Bu yapılanlar zaten sıkıntıya sokulan kurumun kalan kapasitesini de çökertmekten başka bir anlama gelmez. Kurumu çökertmek yok etmek isteyenler ancak böyle hareket ederler” denildi.