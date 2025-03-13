KTEZO'dan yeni trafik cezalarına "linç" eleştirisi

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) trafikle ilgili yasal düzenlemeyi "linç yasası" olarak niteleyerek, "Sorumluluktan kurtulmak, kabahatleri örtbas etmek için yasa olmaz" eleştirisinde bulundu. Oda, Cumhurbaşkanına yasayı geri iade etmesi için çağrıda bulunarak, Meclis'i de göreve davet etti.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, "linç yasası"yla insanların linç edileceği, bunun sosyal hayata da müdahale olacağı ve bazı sektörlerin daha da batacağı savunuldu. Sorumluluktan kurtulmak, kabahatleri örtbas etmek için yasa hazırlanamayacağı ifade edilen açıklamada, “Bu yasa bütün kazaların sorumluluğunu sürücülerin üzerine atarak, onları linç etmek üzere hazırlanmış bir yasadan başka bir şey değil” denildi.

Düzenlemenin Meclis’ten hızlıca geçirildiği de savunulan açıklamada, yolların alt yapısının bozuk, tabelaların yetersiz, kavşak düzenlemelerinin kazaya davetiye çıkarır nitelikte olduğu kaydedildi. Ana yollara adım başı giriş-çıkış olduğundan her yerde kaza meydana geldiği ileri sürülen açıklamada, “Yola çıkıp da kaza yapmayana aşk olsun!” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, trafikteki sorunların bunlarla bitmediği, ülkeye gelen herkesin trafik kuralları ve düzenine hakim olmadan kolayca araç kullanabildiğine işaret edildi. Toplu ulaşım eksikliği ile trafikteki yoğunluğa da vurgu yapılan açıklamada, tüm bu sorunlar çözülmeden bir bira ya da araçta sigara içtiği için sürücülere ceza kesilmesinin doğru olmadığı kaydedildi. Ceza miktarlarının da eleştirildiği açıklamada “Bir ceza ki ödeyebilene aşk olsun….” ifadesi kullanıldı.

Ehliyeti alınan çalışanların ulaşımını nasıl sağlayacağının da sorulduğu açıklamada, “Her an, dakika kaza ihtimali ve riski olan yollarda ehliyetin alınması insanları linç etmek değil de nedir?” denildi.