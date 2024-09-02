KTFAD Kupası Süleyman Göktaş anısına oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği (KTFAD) ilkini geçtiğimiz yıl düzenlediği KTFAD Kupasının ikincisini bu yıl hayatını kaybeden Süleyman Göktaş anısına gerçekleştiriyor.

Derneğin uzun yıllar başkanlığını yapan ve yönetim kurulu tarafından onursal başkan ünvanı verilen Süleyman Göktaş yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz ay hayatını kaybetmişti.

Geleneksel hale getirilen KTFAD Kupası dernek yönetim kurulunun kararıyla birinci ligin iki iddialı takımı Küçük Kaymaklı ile Türk Ocağı arasında oynanacak.

6 Eylül Cuma akşamı saat 19.00'da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşmaya giriş ücretsiz olurken maç Miracle TV’den de canlı olarak yayınlanacak ve karşılaşmada VAR sistemi de uygulancak.

Basın toplantısı düzenlenecek

KTFAD Kupası için Çarşamba günü basın toplantısı da gerçekleştirilecek.

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği lokalinde saat 10.00’da başlayacak basın toplantısında iki kulüp başkanı’nın yanı sıra takımların teknik direktöreleri ve takım kaptanları da katılacak.

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği tarafından ilk kez geçtiğimiz yıl organize edilen kupada Miracle Değirmenlik ile Çanakkale mücadele etmiş ve kupayı Miracle Değirmenlik kazanmıştı.