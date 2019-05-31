KTFF 2019-2020 ve 2020-2021 Statü ve Sezon Planlaması yaptı!

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2019-2020 ve 2020-2021 statü ve sezon planlamalarıyla ilgili açıklama yaptı.

SÜPER LİG – 1’LİG 2019-2020 FUTBOL SEZONU YABANCI KURALI ve SEZON PLANLAMASI

2019/2020 SEZONU İLE 2020/2021 SEZONUNDA;

Süper Lig Kulüplerimizde 3 yabancı uyruklu futbolcu bulundurabilmelerine ve yine maç kadrolarında 21 yaş altı futbolcunun 90 dakika oynama kuralının uygulanacağının kulüplerimize duyurulmasına;

Ayrıca 1’nci lig kulüplerimiz 2 yabancı uyruklu futbolcu (2 TC’li veya 2 Kıbrıs Cumhuriyeti veya 1 TC ile 1 Kıbrıs Cumhuriyeti) bulundurabilmelerine ve yine maç kadrolarında 21 yaş altı futbolcunun 100 dakika oynama kuralının uygulanacağının kulüplerimize duyurulmasına;

Yine 2019/2020 Futbol Sezonunda U21 uygulamasının devam edip (01/01/1998 ve sonrası doğumlu futbolcular), 2020/2021 Futbol Sezonunda U21 uygulamasının kaldırılarak yerine U20 (01/01/2001 ve sonrası doğumlu futbolcular),uygulamasının başlatılacağının kulüplere duyurulmasına.

2019-2020 / 2020-2021 SEZONU SERBEST TRANSFER ÜCRETLERİ

Süper Lig Yerli Futbolcu Serbest Transfer Ücreti 35.000 TL

1’inci Lig Yerli Futbolcu Serbest Transfer Ücreti 25.000 TL

Yabancı Futbolcu Serbest Transfer Ücreti 1 YILLIK Sözleşme sonrası Serbest Transfer ücreti

Süper Lig için 15,000 TL. 1’inci Lig için 10.000 TL

Yabancı Futolcu Serbest Transfer Ücreti 2 YILLIK Sözleşme sonrası Serbest Transfer ücreti

Süper Lig için 20,000 TL. 1’inci Lig için 15.000 TL

Yabancı Futolcu Serbest Transfer Ücreti 2 YILIN ÜZERİ Sözleşme sonrası Serbest Transfer ücreti

Süper Lig için 30,000 TL. 1’inci Lig için 25.000 TL

2019/2020 SEZON PLANLAMASI

01 TEMMUZ – 29 TEMMUZ 2019 SERBEST TRANSFER MÜRACAATI (12 EYLÜL 1991 VE ÖNCESİ DOĞUMLU)

01 TEMMUZ – 02 EYLÜL 2019 YERLİ FUTBOLCU BONSERVİSLİ TRANSFERİ

01 TEMMUZ – 16 EYLÜL 2019 YERLİ FUTBOLCU KİRALIK TRANSFER İLE YABANCI FUTBOLCU (GEÇİCİ/BONSERVİSLİ) TRANSFERİ

16 AĞUSTOS 2019 KULÜP EVRAK TESLİM VE FUTBOLCU VİZE EVRAK SON GÜNÜ

09 AĞUSTOS 2019 SÜPER LİG VE 1 LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ

01 AĞUSTOS – 29 AĞUSTOS 2019 U 17 LİGİ KATILIM BAŞVURUSU

06 EYLÜL 2019 CUMA KTFF SÜPER KUPA MAĞUSA TÜRK GÜCÜ – YENİCAMİ AĞDELEN SPOR KULÜBÜ SAAT 19:00 ATATÜRK STADI

13/14/15 EYLÜL 2019 SÜPER LİG VE 1 LİG BAŞLANGICI

20/21/22 ARALIK 2019 SÜPER LİG VE 1 LİG İLK DEVRE SON MAÇLARI

24 ARALIK 2019 KIBRIS KUPASI KURA ÇEKİMİ

28/29 ARALIK 2019 KIBRIS KUPASI 1’inci MAÇLARI VE DEVRE ARASI

02 OCAK - 10 OCAK 2020 YERLİ FUTBOLCU BONSERVİSLİ TRANSFERİ

02 OCAK - 27 OCAK 2020 YERLİ FUTBOLCU KİRALIK TRANSFER İLE YABANCI FUTBOLCU (GEÇİCİ/BONSERVİSLİ) TRANSFERİ

24/25/26 şubat 2020 SÜPER LİG VE 1 LİG 2’nci DEVRE BAŞLANGICI

05 ŞUBAT 2020 KIBRIS KUPASI 2inci MAÇLARI

26 ŞUBAT 2020 KIBRIS KUPASI ÇEYREK FİNAL 1’inci MAÇLARI

11 MART 2020 KIBRIS KUPASI ÇEYREK FİNAL 2’nci MAÇLARI

01 NİSAN 2020 KIBRIS KUPASI YARI FİNAL 1’inci MAÇLARI

15 NİSAN 2020 KIBRIS KUPASI YARI FİNAL 2’nci MAÇLARI

01/02/03 MAYIS 2020 SÜPER LİG VE 1 LİG SONU

06/09/13 MAYIS 2020 SÜPER LİG VE 1 LİG PLAY OFF VE PLAY OUT MAÇLARI

08 MAYIS 2020 KIBRIS KUPASI FİNALİ ATATÜRK STADI

BTM 1 LİG – BTM 2 LİG 2019-2020

2019/2020 ve 2020/2021 Sezonlarında BTM 1’nci Lig ve BTM2’nci Lig kulüplerimiz 1 TC uyruklu yabancı uyruklu futbolcu bulundurabilmelerine ve yine maç kadrolarında 21 yaş altı futbolcuların 100 dakika oynama kuralının uygulanacağının kulüplerimize duyurulmasına;

01 TEMMUZ – 16 EYLÜL 2019 BTM 1. LİG TRANSFERİ

4 EKİM 2019 BTM 1 KULÜPLERİ VİZE EVRAK TESLİM

26/27 EKİM 2019 BTM 1 LİG BAŞLANGICI

21/22 ARALIK 2019 BTM 1 LİG 1’inci DEVRE SONU

23 ARALIK- 30 ARALIK BTM 1 LİG DEVRE ARASI TRANSFERİ

04-05 OCAK 2020 BTM 1 LİG 2’nci DEVRE İLK MAÇLARI

20-31 OCAK 2020 BTM 2 LİG KATILIM BAŞVURULARI

28 ŞUBAT 2020 BTM 2 KULÜPLERİ VİZE EVRAK TESLİM

29 ŞUBAT - 01 MART 2020 BTM 1 LİG SONU

04 MART 2020 BTM 1 PLAY OFF MAÇI

02/06 MART 2020 BTM 2’nci LİG TRANSFERİ

07/08 MART 2020 BTM 2 LİG BAŞLANGICI