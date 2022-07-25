KTFF 2022 Beach Tennis Tour, Bedi’s Beach Cup turnuvası tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2022 Beach Tennis Tour, Bedi’s Beach Cup turnuvası tamamlandı. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen 2022 Beach Tennis Tour, Bedi’s Beach Cup plaj tenis turnuvası 23-24 Temmuz tarihleri arasında Bedi’s plajında ilk kez gerçekleştirildi. 2022 Beach Tennis Tour, Bedi’s Beach Cup plaj tenis turnuvası +13 çift kadınlar 6, +13 çift erkekler 12, karışık çiftler 13, yeni başlayanlar 8 takım olmak üzere dört kategoride toplam 78 sporcu mücadele etti.

Sponsorların Desteği Artıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2022 Beach Tennis Tour, Bedi’s Beach Cup’a Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü yanı sıra birçok sponsorlar da organizasyona ciddi katkı koydu. Bedi’s Beach Cup’a, Bedi’s Beach, Gazimağusa Belediyesi, Çelikkaya Motors, Barış Bobinaj, Teknoworld Özcenk, Özkaraman İnvestment, Ersal Ltd, Astan Muhasebe, Address Estate, H.Nurçin LTD Trd., Dıet Line, PhysıoLab., Raşit Cafer Taxi sponsor olarak organizasyona katkı koyarak destek oldu.

Şampiyonlar

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2022 Beach Tennis Tour, Bedi’s Beach Cup plaj tenis turnuvası Bedi’s plajında 2 gün boyunca 2 kortta, zevkli, kaliteli ve çekişmeli geçen ve ilk gün 48, ikinci gün 20 toplamda 68 karşılaşmaların ardından kategorilerinde şampiyonlar belli oldu. + 13 Çift kadınlarda Nadir Çınarlılı-Melis Mevlit, +13 çift erkeklerde Marios Nicolaides-Andreas Artamıov, +13 karışık çiftler Özay Barutçu-Yarkın Kuluoğlu, yeni başlayanlarda ise Aydın Kayol-Necat Abdullahoğlu birinci oldu.

Ödüller

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2022 Beach Tennis Tour Bedi’s Beach Cup plaj tenis turnuvası final karşılaşmalarının ardından dereceye giren sporculara düzenlen ödül töreninde kupa, hediye çekleri ve plaketleri Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyon yönetim kurulu üyesi, plaj tenis sorumlusu Çağakan Kansu, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü başkanı Cahit Kasaboğlu, As Başkan Arkın Köseoğlu, yönetim kurulu üyesi Avni Ersuner, Bedi’s Beach İşletmecisi Doğuş Mullacuma tarafından verildi.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2022 Beach Tennis Tour, Bedi’s Beach Cup plaj tenis turnuvası’nda dereceye girenler şöyle oluştu.

+ 13 Çift Kadınlar

1.Nadir Çınarlılı-Melis Mevlit

2.Özay Barutçu-Şafak Güzoğlu

+ 13 Çift Erkeler

1.Marios Nicolaides-Andreas Artamıov

2.İbrahim Ağun-Derin Samioğlu

+13 Karışık Çiftler

1.Özay Barutçu-Yarkın Kuloğlu

2.Saadet Aktuğlu-Mehmet Sonat

Yeni Başlayanlar

1.Aydın Kayol-Necat Abdullahoğlu

2.Ali Küçüker-Yazan Almasri

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25/07/2022 16:36