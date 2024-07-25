KTFF Başkan Danışmanı Ahmet Şahin TFF MHK'da önemli görevler aldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda Hasan Sertoğlu'nun 14 yıldır görevde olduğu süreçte başkan danışmanlığını yürüten Ahmet Şahin yeni kurulan Türkiye Merkez Hakem Kurulu'nda başkan vekilliği ile önemli sorumluluklar aldı.

Geçmiş yıllarda da TFF MHK içinde farklı görevler üstlenen, İstanbul bölge hakemlerinin sorumluluğunu üstlenen ve dernek başkanlığı görevlerinde bulunan Ahmet Şahin, Ferhat Gündoğdu başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu'nun önde gelen isimlerinden oldu.

Yıllardır hakemlik camiamıza ve futbolumuza katkılar koyan Şahin, Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu'ndaki görevi yanı sıra 1. Bölge İsranbul hakemleri sorumluluğu görevini de yürütecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun MHK Başkanlığı görevini verdiği Ferhat Gündoğdu'nun da KTFF ile iyi ilişkileri ve geçmişte işbirlikleri bulunuyor.

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