KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’ndan yeni yıl mesajı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu camiasının ve Kıbrıs Türk halkının yeni yılını kutladı.

Sertoğlu'nun mesajı şöyle;



“Gerek ekonomik, gerek sportif gerekse de sağlık anlamında zorlukların ve sıkıntıların yaşandığı bir 2021 yılını geride bırakıyoruz. 2022 yılının özelde futbol camiasına, genelde de tüm Kıbrıs Türk halkına; huzur, sağlık ve başarı getirmesi en büyük temennimdir. Dilerim 2022 yılı futbolumuz açısından dışa açılım konusunda çok güzel müjdeler vereceğimiz bir yıl olur. Sıkıntıların yaşanmadığı, insanların huzurlu olduğu, başarıların ve güzelliklerin konuşulduğu yepyeni bir yıl olmasını diliyorum. Tüm futbolseverler açısından umutlarla dolu, sağlıklı ve refah içerisinde yaşayacağımız bir yıl olmasını diler, yeni yılınızı en içten sevgilerimle kutlarım.”

Hasan SERTOĞLU

KTFF Başkanı

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31/12/2021 11:55